Житель Суздальского района, похитивший у двух пенсионерок 600 тысяч и хранивший наркотики в машине,...

Житель Суздальского района, похитивший у двух пенсионерок 600 тысяч и хранивший наркотики в машине, может отправиться в тюрьму на 6 летВ отношении жителя Суздальского района утверждено обвинительное заключение. Он обвиняется в совершении двух преступлений, а именно в мошенничестве (ч. 2 и ч. 3 ст.159 УК РФ) и хранении наркотических средств без цели сбыта в значительном размере (ч. 1 ст. 228 УК РФ).Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, молодой человек договорился с неизвестным лицом, которое в марте 2023 года позвонил пожилой женщине, проживающей в г. Судогде и представился сотрудником правоохранительных органов. Он сообщил, что по вине ее снохи произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадала родственница и водитель врезавшегося в нее автомобиля.Пенсионерка поверила и передала злоумышленнику 500 тысяч рублей, а также постельные принадлежности для находящейся, по словам мошенника, в больнице снохи.Получив деньги, обвиняемый часть из них забрал себе, а остальные перечислил на банковский счет соучастника.Аналогичным образом мошенники похитили 100 тысяч рублей еще у одной пенсионерки из г. Владимира."Кроме того, в ходе осмотра автомобиля обвиняемого, остановленного инспекторами ДПС в районе рынка «Тандем», сотрудниками полиции обнаружено и изъято наркотическое средство каннабис (марихуана) в значительном размере, хранимое молодым человеком в целях личного употребления", - добавили в ведомстве.Уголовное дело направлено в Судогодский районный суд для рассмотрения по существу.За мошенничество в крупном размере преступнику может быть назначено до 6 лет тюрьмы. По другим преступлениям также предусмотрено наказание в виде лишения свободы, но с меньшим сроком.Фото: freepik.com