В ведомстве сообщили, что просьбы о помощи в установлении местонахождения родственников, находящихся в зоне проведения специальной военной операции, поступают во всех регионах.

В ведомстве сообщили, что просьбы о помощи в установлении местонахождения родственников, находящихся в зоне проведения специальной военной операции, поступают во всех регионах. Обеспокоенным родственникам рекомендуется обратиться в территориальный следственный орган Следственного комитета с указанием всех необходимых данных. Подробности можно уточнить по телефону: 8-915-790-22-49. Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен!