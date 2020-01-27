Город на Неве и вся страна отмечает светлую и в то же время скорбную дату - 76 лет со дня полного освобождения Ленинграда от немецко-фашистской блокады. Почти 900 дней длилась героическая оборона города. За это время от голода, холода и бомбежек погибли более миллиона горожан - почти половина населения города.

Город на Неве и вся страна отмечает светлую и в то же время скорбную дату — 76 лет со дня полного освобождения Ленинграда от немецко-фашистской блокады. Почти 900 дней длилась героическая оборона города. За это время от голода, холода и бомбежек погибли более миллиона горожан — почти половина населения города. Одним из символов стойкости и мужества жителей осажденного города стал кусочек хлеба весом в 125 граммов. Это минимальная норма, которую выдавали ленинградцам на целый день.В рамках всероссийской памятной акции "Блокадный хлеб" 27 января во многих городах организовали пункты, где каждый желающий мог получить такую пайку, от которой в те страшные дни зависела жизнь людей.Сотни красных гвоздик принесли жители Красноярска к памятнику "Детям блокадного Ленинграда". В память о подвиге мирных жителей Ленинграда в городе звучал "Реквием" Джузеппе Верди.В рамках проекта "Памяти героев" масштабную акцию по всей стране проводит Общероссийский народный фронт. В Самаре, Екатеринбурге, Челябинске и других городах на больших экранах идут ролики, посвященные стойкости великого города.А Москве в Большом зале консерватории звучит Шестая "Патетическая" симфония Чайковского — одно из самых трагических и грандиозных произведений. Приглашенные зрители — ветераны, военнослужащие и семьи военных, погибших при исполнении воинского долга. Конечно, подвиг Ленинграда сегодня широко отмечают в городе на Неве.В 9 утра в северном городе все еще темно. Огни свечей у знаковой таблички на Невском — "При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна". И это одно из самых трепетных мероприятий — почтить память тех, кто погибал в самом сердце блокадного Ленинграда.Ленинградская минута молчания — всегда щелчки метронома. С 1941 по 1944 годы это неизменное сопровождение каждого жителя блокадного города. Под эти звуки выживали, но и умирали."Голод, ледяной холод, постоянные обстрелы, гибель близких. Каждый день выживания в таких условиях – это уже подвиг", — подчеркивает председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.Каждый год накануне Дня Победы на Пискаревское мемориальное кладбище приходят тысячи людей. Просто вспомнить тех, кто замерзал, умирал от голода, работал в Ленинграде. Тут покоится не меньше полумиллиона жертв. Абсолютное большинство — мирные жители Ленинграда.В тех условиях хоронить можно было только в братских могилах. Зимой 1942 года сюда привозили по 10 тысяч тел ежедневно. Тем, кто выжил, до сих пор остается только гадать, где именно их родные, в какой части этой гигантской территории."У нас было две сковородочки. Олива была. Мы делили эту паечку на три части. И каждый день себе на огне их готовили", — вспоминает блокадница Калерия Кононова.Школьники, военные, уже не так много ветеранов и блокадников. Многим просто не хватает сил, чтобы добраться сюда. Свет Борисович — в родном Педиатрическом институте. Ему 90 лет. Начальник штаба гражданской обороны в свои 12 лет собрал отряд из детей, который стал настоящей скорой помощью для одиноких младенцев."Проходя с чердака, мы часто слышали тоскливый плач, — рассказывает житель блокадного Ленинграда Свет Тихвинский. — Заходили в квартиры и видели — мать мертвая, а ребенок живой. Мы, дети, спасали детей, несли их в Педиатрический институт".В Музее блокады, на Соляном, сегодня тоже множество посетителей. Ленинград как он есть. Здесь представлены те самые 125 граммов хлеба. Их старались разделить на три части: завтрак, обед и ужин. Остальное — обойный клей, вареные кожаные сумки из прошлой, довоенной жизни.Светящийся шпиль Петропавловской крепости сам по себе — как символ Победы. В блокадные дни позолота была замазана. Тут сегодня и выставки, и песни военных лет. Блокадный свет заливает Петербург, город-герой Ленинград.Блокада Ленинграда полностью снята. И эта победа для жителей города стала знаком — большая главная победа обязательно будет, и очень скоро.