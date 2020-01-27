В понедельник отмечается день снятия блокады Ленинграда. Осада города нацистскими войсками была полностью прекращена 76 лет назад — 27 января 1944 года. За почти 900 дней осады погибли, по разным данным, от 700 тысяч до полутора миллионов человек.

В понедельник отмечается день снятия блокады Ленинграда. Осада города нацистскими войсками была полностью прекращена 76 лет назад — 27 января 1944 года. За 872 дня, которые город провел в кольце врагов, погибли, по разным данным, от 700 тысяч до полутора миллионов человек. Только 3 процента из них погибли от бомбежек и артобстрелов, остальные умерли от голода.В эти дни по всей России в память о том событии проходит акция "Блокадный хлеб". Прошла она уже в Хабаровске, Красноярске и Екатеринбурге, сообщает "Россия 24". В рамках акции для школьников устраивают открытые уроки. Им рассказывают о жизни ленинградцев в кольце врагов, о том, как жители каждый день видели смерть и все равно не сдавались. Особенно широко знаменательную дату отмечают в Санкт-Петербурге.Блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941 года и продолжалась почти 900 дней. Сообщение с городом поддерживалось только по Ладожскому озеру и по воздуху. За время блокады по городу было выпущено около 150 тысяч снарядов и сброшено свыше 107 тысяч зажигательных и фугасных авиабомб.Попытки прорвать блокаду предпринимались, начиная с осени 1941-го. Однако это удалось сделать лишь в январе 1943-го во время операции "Искра". До полного снятия блокады оставался еще целый год. Ленинград был окончательно освобожден 27 января 1944 года, враг был отброшен на 60—100 километров от города. В городе дали артиллерийский салют и фейерверк.Героическая оборона Ленинграда стала символом мужества советского народа. 1 мая 1945 года городу было присвоено звание город-герой.На прошлой неделе в Санкт-Петербурге прошли памятные мероприятия, приуроченные к 77-годовищине прорыва блокады. Президент России Владимир Путин посетил Пискаревское кладбище, где в числе сотен тысяч других жертв блокады похоронен его старший брат, умерший зимой 1942 года.Глава государства рассказал о создании центра архивных документов о Второй мировой войне. Таким образом Россия заткнет "поганый рот, который открывают некоторые деятели за бугром, чтобы достичь сиюминутных политических целей".В Иерусалиме был открыт монумент "Свеча памяти", посвященный подвигу защитников и жителей блокадного Ленинграда во время Великой Отечественной войны. На памятнике символы города на Неве и Израиля и надпись на трех языках "Помни живых и павших, смертью смерть поправших".