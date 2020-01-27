27.01.2020

2020-01-27 19:30:03

76 лет со дня снятия блокады Ленинграда. Владимирец Михаил Коншин вспоминает о тех страшных днях

76 лет со дня снятия блокады Ленинграда. Музыкант, педагог, журналист Михаил Коншин был одним из тех, кто в раннем детстве пережил те страшные дни. Теперь родному городу снова нужна защита, но уже от лжи, считает Михаил Сергеевич.

Для Михаила Сергеевича Ленинградская блокада-незаживающая рана. Свою жизнь он делит на до и после неё. Его семья встретила Великую Отечественную войну в городе на Неве. Жили в коммуналке на Рубинштейна, 27 недалеко от Невского проспекта.

Михаил Коншин, блокадник: «Мы жили… Я говорю "мы" - это я и мамочка, естественно Наталья Альфредовна и ее отчим, ее неродной отец, мой неродной дедушка Леонид Александрович Бажин. Он был юрист по профессии и вот 8 сентября вражеское кольцо сомкнулось вокруг Ленинграда».

8 сентября 1941 официально считается началом блокады, а уже в ноябре в городе стало невыносимо жить. Холод, голод, обстрелы, воздушные тревоги.

Михаил Коншин, блокадник: «Я даже сразу понять не мог, что случилось. Собственно говоря, когда началась блокада, мне было 3,5 года. Я только, это уже мама мне подсказала, ее воспоминания, что я сам себя жалел: "Бедный, бедный я мальчик. Мне нечего кушать».

От голода люди теряли рассудок, человеческий облик, рассказывает блокадник.

Михаил Коншин, блокадник: «Людоедство имело место. Имели случаи погрома булочных и было, когда в открытом виде несете хлеб, несете карточки, могут отнять».

Но были и другие случаи. Жертвенности. Неродной дедушка Леонид Бажин отдавал весь свой паек маленькому Мише, чтобы тот выжил. А сам умер от истощения. Воспоминания о тех страшных днях и человеческом подвиге Михаил Коншин и его мама потом оставили в сборнике о блокаде. И еще имя одного человека есть в этой книге. Это Екатерина Корчагина-Александровская - народная артистка СССР, депутат Верховного Совета. Это она помогла Коншиным уехать из осажденного Ленинграда в Новосибирск. Там в театре служил брат матери.

- 11 марта 1942 сели в кузов сели в кузов полуторки и Дорогой жизни. Лед крепкий. Ладожское озера, обстрел, и бомбежка. Ну, мы проскочили 35 км до станции Жихарево, ну а там полуторки одна за другой и потом после нас погрузили в товарный вагон. И вот в этом мы товарняке целый месяц, вот мне там и исполнилось 4 года, добирались до Новосибирска».

В Новосибирск Михаил Коншин с матерью приехали с диагнозом дистрофия 2 степени. Провели несколько месяцев в больнице. Но это уже было время надежды. Сейчас о тех страшных днях Михаил Сергеевич рассказывает школьникам. Всегда показывает самую дорогую для него памятную медаль - "Жителю блокадного Ленинграда". Он называет ее медалью за жизнь.

Вера Куликова, Илья Хлудов

«Вести-Владимир»