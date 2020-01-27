В полицию обратилась 78-летняя москвичка. Она рассказала, что по телефону ей позвонила женщина, которая представилась сотрудницей онкологического центра...

«Сотрудниками уголовного розыска УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве задержаны трое подозреваемых в совершении мошенничеств в отношении пенсионеров.В полицию обратилась 78-летняя москвичка. Она рассказала, что по телефону ей позвонила женщина, которая представилась сотрудницей онкологического центра. Злоумышленница сообщила пенсионерке, что по результатам ранее сданных анализов у нее обнаружено злокачественное образование. Для лечения потерпевшей предложили приобрести дорогостоящий лекарственный препарат. Испугавшись за свою жизнь и здоровье, заявительница согласилась.Через некоторое время курьер передал ей три емкости, за которые она заплатила более 470 тысяч рублей. Вскоре пожилая женщина поняла, что ее обманули.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции в Московской области задержаны две женщины и мужчина, уроженцы одного из государств ближнего зарубежья.В настоящее время установлены обстоятельства еще одного аналогичного противоправного деяния, совершенного злоумышленниками. Следствием ОМВД России по району Коньково возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ. В отношении фигурантов судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.По словам задержанных, в день они обзванивали от 20 до 50 человек. В связи с этим сотрудниками полиции проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленный на установление всех пострадавших», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Скачать Комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать видеоКомментарий официального представителя МВД России Ирины Волк