В полицию обратилась 78-летняя москвичка. Она рассказала, что по телефону ей позвонила женщина, которая представилась сотрудницей онкологического центра...
«Сотрудниками уголовного розыска УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве задержаны трое подозреваемых в совершении мошенничеств в отношении пенсионеров.
В полицию обратилась 78-летняя москвичка. Она рассказала, что по телефону ей позвонила женщина, которая представилась сотрудницей онкологического центра. Злоумышленница сообщила пенсионерке, что по результатам ранее сданных анализов у нее обнаружено злокачественное образование. Для лечения потерпевшей предложили приобрести дорогостоящий лекарственный препарат. Испугавшись за свою жизнь и здоровье, заявительница согласилась.
Через некоторое время курьер передал ей три емкости, за которые она заплатила более 470 тысяч рублей. Вскоре пожилая женщина поняла, что ее обманули.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции в Московской области задержаны две женщины и мужчина, уроженцы одного из государств ближнего зарубежья.
В настоящее время установлены обстоятельства еще одного аналогичного противоправного деяния, совершенного злоумышленниками. Следствием ОМВД России по району Коньково возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ. В отношении фигурантов судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
По словам задержанных, в день они обзванивали от 20 до 50 человек. В связи с этим сотрудниками полиции проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленный на установление всех пострадавших», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
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Комментарий официального представителя МВД России Ирины Волк