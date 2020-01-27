В Астрахани 40-летний мужчина подозревается в регулярном сексуальном насилии над своей дочерью. Возбуждено уголовное дело.

В Астрахани 40-летний мужчина подозревается в регулярном сексуальном насилии над своей дочерью. Возбуждено уголовное дело.По данным следователей, впервые отец надругался над девочкой, когда той было около 5 лет. За 14 лет (с 2005 по 2019 годы) он не менее 130 раз насиловал ребенка.Расследование находится на особом контроле, сообщили РИА Новости в следственном управлении Следственного комитета России по Астраханской области.