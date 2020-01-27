Австралийка умерла во время конкурса по поеданию пирожных, приуроченного к государственному празднику. Инцидент произошел в отеле Beach House в штате Квинсленд 26 января, когда в стране отмечают День Австралии.

Австралийка умерла во время конкурса по поеданию пирожных, приуроченного к государственному празднику. Как сообщает местный телеканал 9 News, инцидент произошел в отеле Beach House в штате Квинсленд 26 января, когда в стране отмечают День Австралии.Сообщается, что 60-летняя женщина поперхнулась кокосовой крошкой, которой были посыпаны пирожные, и задохнулась. Сотрудники отеля попытались оказать ей первую помощь до приезда скорой помощи, однако спасти ее не удалось.Полиция начала проверку в связи с этим инцидентом.Аналогичный случай произошел в 2016 году в Японии. 28-летний участник состязания едоков умер, подавившись онигири – традиционным местным блюдом из риса с начинкой.