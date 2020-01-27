Хирург без медицинского образования Емельян Брауде чуть не убил пациентку во время операции. Соответствующие кадры он сам опубликовал в своем Instagram, назвав случившееся анафилактическим шоком.

Хирург без медицинского образования Емельян Брауде чуть не убил пациентку во время операции. Соответствующие кадры он сам опубликовал в своем Instagram, назвав случившееся "анафилактическим шоком".На видео заметно, как пациентке становится плохо. Ученики Брауде пытаются помочь ей. Для этого они переворачивают женщину на бок, натирают ей лицо и уши. В это время другие ищут ложку, чтобы зажать пострадавшей язык. На следующих кадрах видно, что пациентка пришла в себя, сообщает "Пятый канал".Непонятно, зачем Емельян Брауде выложил такое видео в социальных сетях. Возможно, данные кадры нужны ему для так называемого обучения последователей. Как сообщает "Доктор Питер", за последние годы Брауде стал популярен на просторах Instagram. Он собирает косметологов с образованием и без, обучая их авторским методам.Свою деятельность хирург-самоучка начинал курьером, доставляя в салоны красоты косметологические препараты. Затем он решил построить собственный бизнес, не имея для этого медицинского образования.Емельяна Брауде называют автором новаторской техники — "губ дьявола". Суть такой процедуры заключается в том, что в результате пациент получает контуры волнистой формы.