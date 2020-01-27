В США погиб Коби Брайант. Легенда мирового спорта, один из сильнейших игроков в истории баскетбола разбился на личном вертолете недалеко от Лос-Анджелеса. Вместе с Брайантом на борту была его 13-летняя дочь и еще 7 человек. Не выжил никто.

В США погиб Коби Брайант. Легенда мирового спорта, один из сильнейших игроков в истории баскетбола разбился на личном вертолете недалеко от Лос-Анджелеса. Вместе с Брайантом на борту была его 13-летняя дочь и еще 7 человек. Не выжил никто.Полет — его стихия. Коби Брайант парил над площадкой и над землей чаще летал. Вертолетом пользовался регулярно, не хотел стоять в пробках.Почему разбился сейчас, выясняют лучшие следователи США. На кадрах с места крушения видно — туман в округе и догорающий хвост на холме. Не выжил никто — ни пилот, ни 8 его пассажиров. Среди них — человек-легенда.- Коби Брайант погиб в катастрофе. Я просто раздавлен.- Мне так больно из-за того, что случилось. Это был наш герой. Мы любовались Коби, мы восхищались Коби, — скорбят его болельщики и почитатели спортивного таланта.На своего баскетбольного Бога Лос-Анджелес молился. 20 лет — всю карьеру Коби Брайант был верен одному городу и одному клубу.Пять раз он сделал "Лос-Анджелес Лейкерс" чемпионом НБА. Дважды с Брайантом сборная США завоевывала олимпийское золото.Для Соединенных Штатов, где баскетбольное кольцо есть едва ли не в каждом дворе, Коби Брайант — икона, один из лучших игроков за всю историю. Те, кто сейчас сверкают в НБА, не скрывают — в свое время пришли на паркет восхищенные тем, как виртуозно Коби обращался с мячом.Минута молчания, но и дальше стучать мяч невозможно. Секундомер бежал, а игроки не могли двинуться с места. Так все матчи НБА начинались в день трагедии. У баскетбола больше нет Коби.Даже в 2016 году, завязав с профессиональной карьерой, Брайант не смог порвать со спортом: открыл академию, тренировал женские команды. Отцу четырех девочек с девчонками было проще. Вот и в том вертолете баскетболист летел вместе с дочкой. Днем 26 января у его 13-летней Джианны должна была быть игра."Она много работает. Тренируется по два часа каждый день. Мне нравится наблюдать за играми ее команды. Это так здорово видеть, как прогрессирует твоя дочь", — восхищался дочерью пятикратный чемпион НБА, двукратный олимпийский чемпион Коби Брайант.В смерть Брайанта Америка не верит. Спортсмены, артисты, политики — скорбят все. У арены "Лос-Анджелес Лейкерс" цветы, свечи и баскетбольные мячи. Болельщики в майках с номерами 8 и 24, под которыми и играл Коби. Всем клубам НБА уже предложили вывести их из обращения в знак памяти о человек-легенде, без которого невозможно представить баскетбол.