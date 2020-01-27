Погода в сочинских горах радует туристов. Благодаря сильному снегопаду для лыжников и сноубордистов смогли открыли новые склоны, а само катание стало намного комфортнее.

Погода в сочинских горах радует туристов. Благодаря сильному снегопаду для лыжников и сноубордистов смогли открыли новые склоны, а само катание стало намного комфортнее. Например, в Красной Поляне райдеры смогут попробовать свои силы на трассах, расположенных на высоте от 960 до 2,2 тысяч метров, передает ГТРК "Кубань".Снегопад в Красной Поляне отметили "вальсом ратраков".Можно уверенно заявить, что в Сочи настала настоящая зима. Снегом засыпаны не только высокогорные склоны, но и нижняя очередь.На курорте - прекрасная погода, солнечно, и несколько десятков горнолыжников отправились покорять трассы. "В Сочи сейчас ажиотаж. Количество бронирований заметно выросло. Трассы отлично подготовлены. Они безопасны и максимально комфортны для любителей спорта. Мы ожидаем, что катание в этом году должно выйти на новый уровень", — отметил гендиректор курорта "Красная Поляна" Андрей Круковский.Однако спасатели предупреждают горнолыжников о необходимости соблюдения правил безопасности. Райдеров призывают держаться подготовленных участков трасс.