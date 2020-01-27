31 российская компания приняла участие в крупнейшей выставке Испо-2020, которая проходит в Мюнхене. Это товары для активного отдыха, экипировка делается из российских материалов. Некоторые марки уже широко представлены на международных рынках.

31 российская компания приняла участие в крупнейшей выставке ISPO-2020, которая проходит в Мюнхене. Это товары для активного отдыха, экипировка делается из российских материалов. Некоторые марки уже широко представлены на международных рынках. Помимо этой выставки, для производителей спорттоваров отечественных брендов запланирован целый ряд мероприятий под общим названием "Носи российское". Нашу страну на ISPO-2020 представили замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов и чемпионка мира по боксу Наталья Рагозина."Мы привезли в этом году более 30 компаний, которые работают в аутдор-сегменте — это продукция для активного отдыха и спорта, и надо сказать, что год от года качество той продукции, которую выставляют наши производители, позволяет нам говорить о том, что мы успешно конкурируем с ведущими мировыми брендами", — отметил Виктор Евтухов."Мне приятно находиться здесь, в Мюнхене, я впервые на форуме. И то, что я ношу спортивную одежду, которая мне комфортна, которая мне нравится, красивая, прочная, яркая и — самое главное — удобно в ней тренироваться", — поделилась Наталья Рагозина.