Бывшие защитники сборной России и московского ЦСКА Алексей и Василий Березуцкие спустя полтора года после завершения карьеры вернулись в армейский клуб. Братья назначены заместителями генерального директора по спортивным вопросам.

Бывшие защитники сборной России и московского ЦСКА Алексей и Василий Березуцкие спустя полтора года после завершения карьеры вернулись в армейский клуб. Братья назначены заместителями генерального директора по спортивным вопросам."Мы рады вернуться в ЦСКА и помочь своему клубу в развитии. В ближайшее время мы детально ознакомимся с работой всего спортивного направления, – заявил Василий Березуцкий. – 29 января вместе с основной командой отправимся в Кампоамор, чтобы понаблюдать за их работой на втором сборе"."Разлука с родным клубом получилась недолгой, чему я очень рад. Все равно так или иначе даже после завершения карьеры ассоциировал себя именно с ЦСКА, – поддержал брата Алексей. – Надеюсь, наши с Васей опыт и знания пойдут на пользу и помогут улучшить спортивную структуру".⚡⚡⚡ Братья, вы дома!