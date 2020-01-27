Следственный комитет России возбудил уголовное дело после того, как в столичном аэропорту Шереметьево нашли двух детей из Комсомольска-на-Амуре. Мальчиков бросил их родной отец - просто уехал, написав в записке, что не может их прокормить. Отца уже разыскали, как и мать, которая утверждает, что была вынуждена уйти от детей.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после того, как в столичном аэропорту Шереметьево нашли двух детей из Комсомольска-на-Амуре. Мальчиков бросил их родной отец — просто уехал, написав в записке, что не может их прокормить. Отца уже разыскали, как и мать, которая утверждает, что была вынуждена уйти от детей.- Играешь тут?- Да, играю.- А с кем играешь? С игрушками?- Да.- А это кто у тебя?- Это тигр!Детей, которых бросили в терминале Шереметьева, навещает уполномоченная по правам ребенка и первым делом интересуется состоянием братьев. Все в порядке, отвечают медики: не простужены, не напуганы. Анна Кузнецова не с пустыми руками: игрушки хоть немного, но скрасят пребывание мальчишек в больничной палате."Я поговорила с мальчиками. Они очень отзывчивые, добрые, контактные. Младший никак не отпускал, очень хотел, чтобы я дочитала книжку", — рассказала омбудсмен.Уполномоченный по правам ребенка — не первый гость за сегодня.- Привет, Влад! Ой! Ты что, спортом занимаешься? А тебя, малыш, как зовут? Иван? Привет, Ванюша!Крепкое рукопожатие, детский смех. Вряд ли Влад и Ваня знают, кто перед ними. Андрей Воробьев тем временем накрывает завтрак."Как только с вами здесь закончат разбираться, поедем на экскурсию", — обещает губернатор Подмосковья.Из аэропорта в больницу братьев привезли накануне. Сотрудники терминала обратили внимание на детей, которые несколько часов находились в зале ожидания без сопровождения взрослых. Мальчики, как выяснилось позже, прилетели из Комсомольска-на-Амуре вместе с отцом."По прибытии в аэропорт Шереметьево мужчина умышленно оставил детей одних без помощи в опасном для жизни и здоровья состоянии", — говорит старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России Елена Марковская.В рюкзаке у одного из мальчиков полицейские нашли свидетельства о рождении и записку. В ней отец, Виктор Гаврилов, написал о тяжелом финансовом положении и том, что не может заботиться о сыновьях. Впрочем, в родном городе соседи отзываются о мужчине исключительно положительно.- Пьяным я его ни разу не видела. Как проживал с ребятишками? Ну, я не скажу ничего плохого.Детей Гаврилов воспитывал один. Мать не жила с семьей и на связь с родными якобы не выходила. После случившегося журналисты смогли разыскать Ольгу Пушкареву. На развод, по словам женщины, она подала 2018-м: муж не только поднимал на нее руку, но и грозился убить.- Ножевые ранения: раз, два, три, четыре. Из-за частого рукоприкладства с его стороны и из-за того, что дети все это видели, у нас старший ребенок стал заикаться.Службе опеки удалось установить и ближайших родственников брошенных детей — дедушек и бабушек."Бабушка пообщалась с детьми по телефону. Ребенок активно рассказывает о том, что видит вокруг, что ему интересно. На сегодняшний день их жизни и здоровью ничто не угрожает", — рассказала Ирина Святкина — заведующая сектором отдела по работе с гражданами, нуждающимися в помощи государства города Комсомольска-на-Амуре.Влада и Ваню в ближайшее время могут отправить домой в Комсомольск-на-Амуре. Там будут решать, отдать братьев матери или оставить в приюте.