Число погибших в результате землетрясения в Турции возросло до 41 человека. Об этом сообщает Hurriyet со ссылкой на управление по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям республики.

Число погибших в результате землетрясения в Турции возросло до 41 человека. Об этом сообщает Hurriyet со ссылкой на управление по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям республики.Всего из-за катаклизма пострадали 1607 человек, из них 1523 уже выписаны из больниц.Землетрясение магнитудой 6.8 произошло 24 января в провинции Элязыг, население которой составляет 400 тысяч человек. Подземные толчки ощущались и в других регионах Турции, а также за рубежами страны – в Израиле, Ираке и Сирии.25 января регион посетил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он побывал на похоронах двух жертв катаклизма.Соболезнования в связи с гибелью турецких граждан выразили мировые лидеры, в частности, президент России Владимир Путин."В России разделяют боль и скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в результате этого бедствия, и надеются на скорейшее выздоровление всех пострадавших", – цитируют сообщение президента на официальном сайте Кремля.Соболезнования выразил в Twitter президент Франции Эммануэль Макрон."Мои мысли – с жертвами и их близкими. Мы готовы оказать содействие и поддержку", – написал он.О готовности в случае необходимости оказать помощь Турции также заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.