Во Владимирском суде сегодня проходят слушания по делу о подмене новорожденных. Ленинский районный суд рассматривает гражданское дело о взыскании компенсации морального вреда, причиненного в далеком 1962 году, компенсацию которого каждая из сторон оценила в 15 миллионов рублей.

Во Владимирском суде сегодня проходят слушания по делу о подмене новорожденных. Ленинский районный суд рассматривает гражданское дело о взыскании компенсации морального вреда, причиненного в далеком 1962 году, компенсацию которого каждая из сторон оценила в 15 миллионов рублей.Как напоминает ГТРК "Владимир", подмена произошла в фельдшерско-акушерском пункте поселка Южный Меленковского района Владимирской области. В июне прошлого года проведенные анализы ДНК подтвердили подмену новорожденных младенцев. Теперь каждая из сторон требует компенсацию морального вреда за воспитание в чужой семье и отсутствие возможности общения с биологическими родителями. Все это негативно отразились на всей последующей жизни истцов.