Читатели смогут познакомиться с сотней произведений российских и зарубежных писателей.

Книги современных зарубежных и отечественных писателей пополнят фонды более 200 детских библиотек и библиотек семейного типа столичного департамента культуры, пишут на официальном сайте мэра Москвы. Речь идет об изданиях, выпущенных в России с марта 2018-го года по март 2019-го.Новые книги появятся на полках библиотек уже 28 января. Все издания включены в 13-й каталог 100 лучших новых книг для детей и подростков. Его составляют сотрудники Центральной городской детской библиотеки имени А.П. Гайдара.Всего в читальни поступит 24 тысячи новых книг. Это будет литература разных жанров — от сказок до философии. Интересное чтиво можно подобрать для дошкольника и подростка.