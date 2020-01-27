Известный врач Александр Мясников высказал свое мнение по поводу страхов, которые нагнетаются в разных странах мира из-за распространения из Китая страшной заразы – нового коронавируса. Он считает, что панику нагнетают СМИ, а искать надо тех, кому она выгодна.

Известный врач Александр Мясников высказал свое мнение по поводу паники, которая нагнетается в разных странах мира из-за распространения из Китая "страшной заразы" – нового коронавируса.По его словам, паника нарастает из-за того, что ее подогревают СМИ в разных странах мира.В своем Телеграм-канале врач отмечает, что, "наверно, такое бурное обсуждение где-то и полезно", поскольку "вероятность катастрофы мирового масштаба от какой-то новой инфекционной болезни весьма — увы! – возможна"."Но не сейчас. Успокойтесь — не сейчас", — уверяет доктор Мясников.При этом он вспоминает другие "эпидемии", которыми ранее пугали мир, но как только уважаемые мировые организации здравоохранения "осваивали" достаточно значительные суммы, выделенные на обуздание тех "эпидемий", они практически сразу сходили на нет.Врач приводит статистику прежних "страшных эпидемий", от которых пострадало или умерло практически столько же людей, сколько ежегодно заболевает и умирает в любом миллионном городе от обычного гриппа.Что касается нового коронавируса 2019-nCoV, то им, пишет Мясников, "уже поражено 0,00000024 процента населения Китая", а смертность — около 10 процентов, что "соответствует средней смертности от обычной пневмонии, требующей лечения в госпитале".В связи с этим доктор Мясников на вопрос, почему такая паника и нагнетание в мире из-за нового коронавируса, дает "классический" ответ: "Ищите тех, кому это выгодно!"