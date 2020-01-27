Хоккеисты ярославского Локомотива встречались на выезде с ХК Сочи в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Гости взяли верх над черноморской командой со счетом 4:2. Дубль у победителей оформил Владимир Ткачев.

Хоккеисты ярославского "Локомотива" встречались на выезде с ХК "Сочи" в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Гости взяли верх над черноморской командой со счетом 4:2. Дубль у победителей оформил Владимир Ткачев.Одна из его шайб была заброшена уже в пустые ворота. Также за "Локомотив" отличились Никита Черепанов и Максим Осипов. За хозяев льда голами отметились Шон Коллинз и Олег Погоришный.Ярославский клуб вернул себе шестую строчку в Западной конференции, набрав 60 очков. ХК "Сочи" идет на Западе девятым, имея в активе 48 баллов.