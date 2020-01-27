Апелляционный суд греческого города Каламата приговорил российских моряков Платона Давыдова и Антона Каррамова к 395 годам тюрьмы и штрафу в 6 миллионов евро за перевозку нелегальных мигрантов.

Апелляционный суд греческого города Каламата приговорил российских моряков Платона Давыдова и Антона Каррамова к 395 годам тюрьмы и штрафу в 6 миллионов евро за перевозку нелегальных мигрантов.Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировало российского посольство в Афинах.Дипломат отметил, что в Греции участились случаи задержания российских моряков, работавших по контракту на иностранных судах – по обвинению в перевозке нелегальных иммигрантов.Собеседник агентства подчеркнул, что в прошлом году было задержано 12 россиян, а всего же под арестом в Греции по этому обвинению находятся 24 гражданина РФ.Работник дипмиссии отметил, что греческое законодательство в отношении людей, перевозящих нелегальных мигрантов, является крайне жестким – за первого мигранта моряки приговариваются к 15 годам тюремного заключения, а за каждого последующего — к 7,5 годам. В итоге, часто сроки заключения составляют десятки и даже сотни лет.В стране готовятся поправки о еще большем ужесточении наказания за перевозку иммигрантов. При этом оправдательных приговоров по таким делам – при задержании с поличным — пока не было.