Ежегодно ЭкоЛайн-Владимир вкладывает десятки миллионов рублей в развитие социальной и экологической сфер Александрова

Ежегодно ЭкоЛайн-Владимир вкладывает десятки миллионов рублей в развитие социальной и экологической сфер Александрова. И обещает, что цифры будут только расти. Кроме того, за два года компания превратила городскую свалку в один из самых безопасных полигонов в России, доказывая делом, что экологичный подход, безопасные технологии и ответственность бизнеса - это не просто слова.

Если крупная компания приходит работать в регион, то от нее ждут не только новых рабочих мест, налоговых отчислений и инвестиций в инфраструктуру. От нее ждут еще и активного участия в развитии территории и улучшений для местных жителей. Такой бизнес у нас в стране называется социально ответственным. Приход именно таких предпринимателей в свой город жители приветствуют и поддерживают.

В Александров два года назад пришла компания «ЭкоЛайн-Владимир», которая только в прошлом году вложила в социальные проекты города и района порядка 20 млн рублей. Цифра внушительная. При том, что природоохранные и экологические мероприятия по содержанию Александровского полигона и минимизации его воздействия на окружающую среду финансируются отдельно.

«ЭкоЛайн-Владимир» организовал работу медпоезда, который каждые полгода приезжает к жителям деревень Машково и Наумово, чтобы те могли пройти осмотр врачей-специалистов и сдать анализы, не выезжая в районный центр.

«Очень удобно, когда врачи приезжают буквально на дом. В Александров, конечно, можно съездить, но надо рано вставать, да и в очереди к каждому специалисту постоять, а врачи из медпоезда работают весь световой день», - говорит пожилая жительница Наумово Валентина Васильевна.

Осенью 2018 года компания создала фонд “ЭкоЛайн Будущее”, который теперь занимается грантовой поддержкой социальных и экологических инициатив местных сообществ, экологическим просвещением и пропагандой раздельного сбора отходов.

Вся работа организована вместе с местными жителями. Так, александровцы путем электронного голосования выбирали площадки для установки контейнеров для раздельного сбора отходов, вместе с представителями компании очищали от мусора берега Дичковского озера. На днях жителей ждет участие в обсуждении мест для строительства новых детских площадок.

Уже два года Фонд проводит ежегодный конкурс социальных проектов - общественные организации, инициативные группы и неравнодушные жители направляют свои предложения по благоустройству и преобразованию города, наиболее перспективные из них получают гранты. В феврале 2020 начнется прием заявок уже на четвертый такой конкурс.

«Два года инициативные жители «Черемушек» обивали пороги общественных учреждений, но реально деньгами на возрождение спортплощадки в микрорайоне помог только Фонд. На средства гранта мы купили краску, стройматериалы, провели ремонт, установили баскетбольное кольцо», - рассказала автор проекта Ирина Кошкарова.

За счет грантов ремонтируют объекты культуры и творчества, оснащаются библиотеки и лаборатории, проводятся экологические марафоны и фестивали культуры. Волонтеры проекта «ЭкоЛайн-Десант» убирают и благоустраивают природные зоны, сажают цветы и деревья, в том числе заложили «Аллею ветеранов» на набережной реки Серой в честь 75-летия Великой Победы.

Накануне Дня эколога, 4 июня, в Александрове прошел первый городской экологический фестиваль «GREEN FEST. ЭКОЛАЙН», в организации которого также участвовал фонд. Здесь были и мастер-классы, и эковикторина, и тематические площадки.

Фестиваль «Русский витязь», фолк-фестиваль «Папоротник», фестиваль традиционной народной культуры «Живи, родник!», турнир по художественной гимнастике, соревнования по кроссу, самбо, рукопашному бою, участие в закупке подарков для ветеранов Великой Отечественной войны - это и многое другое в городе проводится при поддержке Фонда «ЭкоЛайн-Будущее».

Работа Фонда помогла появлению в регионе образовательного проекта «Экологический компас». Сейчас в нем участвуют уже 15 школ Александрова: разработаны методики проведения экологических уроков, проведены образовательные семинары для учителей, очное обучение прошли более 300 школьников Александровского района.

«Мы не просто развиваем принципиально иную среду обращения с отходами в стране, мы убеждены, что экологичность шире, чем переработка мусора и рекультивация свалок, это комплексный подход к улучшению качества жизни каждого из нас, это стремление сделать окружающий мир лучше. Поэтому безусловно мы будем продолжать эту работу» - подчеркивает исполнительный директор Фонда «ЭкоЛайн-Будущее» Елена Каниболоцкая.