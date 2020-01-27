Бывший капитан казахстанского хоккейного клуба Барыс Брэндон Боченски баллотируется на пост мэра американского города Гранд-Форкс, штат Северная Дакота. Об этом 37-летний американец сообщил через социальные сети.

Бывший капитан казахстанского хоккейного клуба "Барыс" Брэндон Боченски баллотируется на пост мэра американского города Гранд-Форкс, штат Северная Дакота. Об этом 37-летний американец сообщил через социальные сети."Пришло время привнести новую жизнь и новую энергию в Гранд-Форкс, – написал Боченски в Instagram. – Я люблю этот город и хочу служить на благо обществу. Пожалуйста, поддержите мою кампанию на пост мэра".Посмотреть эту публикацию в InstagramПубликация от Brandon Bochenski (@bochenskibrandon) 26 Янв 2020 в 3:02 PSTГранд-Форкс – третий по количеству жителей город американского штата Северная Дакота. Основан в конце 19 века. Население города составляет порядка 57 тысяч человек, действующим мэром является Майкл Браун. Стоит отметит, что в 2016 году Гранд-Форкс принимал юниорский чемпионат мира по хоккею.Напомним, Боченски защищал цвета "Барыса" с 2010 по 2017 год, на его счету 444 очка (179 шайб + 265 передач) в 455 играх Континентальной хоккейной лиги. Также Боченски защищал цвета клубов НХЛ "Тампа Бэй", "Нэшвилл", "Анахайм", "Бостон", "Чикаго" и "Оттава".