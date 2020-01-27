Необычные маршруты для туристов появятся в Сочи. Желающие смогут посетить места, где в годы Великой Отечественной войны располагались госпитали. Об этом сообщает Вести Сочи.

Необычные маршруты для туристов появятся в Сочи. Желающие смогут посетить места, где в годы Великой Отечественной войны располагались госпитали. Об этом сообщает "Вести Сочи".Экскурсии пройдут по всем районам города-курорта. Как рассказали в пресс-службе администрации, экскурсоводы проведут группы по местам, где были расположены медицинские учреждения, в которых в годы войны лечились и восстанавливались раненные в боях. Также можно будет услышать истории из жизни военнослужащих, о героических медработниках, вернувших в строй не менее 400 тысяч человек.Экскурсии станут частью масштабного регионального проекта "Историческая память", приуроченного к 75-летию Великой Победы. Особое внимание будет уделено восстановлению и сохранению военных памятников, могил павших в боях солдат, в том числе братских. Главными героями всех мероприятий в рамках проекта станут ветераны.