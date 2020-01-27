В Коми местные жители рассказали в соцсетях о нескольких случаях падения с деревьев редких для этой местности сов - краснокнижных длиннохвостых неясытей. Ученые предполагают, что это происходит из-за теплой зимы: снега нет, а под плотным настом совы не слышат свою еду - мышей-полевок.

В Коми местные жители рассказали в соцсетях о нескольких случаях падения с деревьев редких для этой местности сов.Один из случаев произошел, когда в селе Объячево Прилузского района разбирали муниципальную елку – сова упала с дерева во время демонтажа.Еще одна из женщин сообщила, что она шла по улице, и сова упала с березы прямо на снег. Птицу подобрали и намеревались отнести на станцию юннатов.Замечены были совы и в других местах района.Как рассказал в комментарии "Комиинформ" кандидат биологических наук Института биологии КНЦ УрО РАН Глеб Накул, на фото, которые попали в соцсети, попала краснокнижная сова — длиннохвостая неясыть.Отмечается, что основной причиной ослабленности и даже смерти сов может стать голод из-за теплой зимы.Дело в том, что совы питаются полевками, улавливая их "копошение" под снегом на слух. Однако из-за того, что в эту зиму вместо снега образовались прочные верхние слои наста, совы мышей не слышат и остаются без еды.В поисках корма некоторые особи, видимо, вынуждены перебираться в населенные пункты, где "домашние" грызуны часто выходят на поверхность.Впрочем, что касается совы, которая падала на местных жителей в селе Объячево, Накул предположил, что это была одна и та же обессиленная сова.