27.01.2020

2020-01-27 17:05:03

Горячая линия с «Автодором»: все предложения и замечания будут учтены

Завершилась горячая линия ГТРК Владимир по строительству владимирского участка трассы М12 "Москва -Казань". В течении месяца проектировщики скоростной магистрали отвечали на вопросы жителей тридцать третьего региона. Подробности в нашем репотаже.

Церковь Троицы Живоначальной в селе Арбузово. Этот храм был построен в начале девятнадцатого века и службы не прекращались здесь даже в советское время. Светлана Логинова -одна из прихожанок храма. Девушка сейчас учится в Москве, но каждый выходной приезжает сюда. Она, вместе с другими жителями села, опасается за сохранность местной достопримечательности.

Светлана Логинова, жительница деревни Костино: "Вот будет проходить дорога, и во время ее строительства могут возникнуть какие-то проблемы. Сам фундамент, он, грубо говоря, стоит на четырех холмах больших. И все очень переживают по поводу сохранности храма. Во-первых, во время строительства, так как это будут какие-то насыпные работы, и, во-вторых, когда проходит большой поток машин, это же вибрации, и они тоже могут сказаться по поводу фундамента."

И вот ответ от "Автодора": "Трасса ни по одному из вариантов не затрагивает границ села Арбузово, а современные технологии строительства, в том числе применение так называемых буро-набивных свай, позволяют вообще исключить вибрации, передаваемые на здания и строения".

За месяц работы горячей линии "Автодора" , на адрес ГТРК Владимир пришли десятки вопросов из разных районов Владимирской области: где пройдет скоростная магистраль, как будут обустроены подъезды к деревням, что будет с существующими дорогами, как проект повлияет на экологию? На каждый из них проектировщики постарались дать свой ответ и пообещали, что услышанные предложения и замечания будут учтены в окончательном варианте трассировки дороги.

Скоростная трасса Москва- Казань, она получила индекс М 12, должна в два раза сократить время в пути между городами. И это всего лишь часть будущего международного маршрута "Европа-Западный Китай". В администрации региона заявляют, что М 12 станет для экономики области новой точкой роста.

Денис Давыдов, директор департамента инвестиций и внешнеэкономической деятельности администрации Владимирской области: "Строительство данной трассы безусловно окажет прямой экономический эффект, в первую очередь, для добывающих компаний, для транспортных компаний, будут построены крупные логистические центры, приблизительный бюджет строительства этих центров составит 30 миллиардов рублей... Наши компании-производители, которые находятся на территории области, получат более быстрый доступ к непосредственным потребителям, которые находятся в центральном федеральном округе".

Магистраль будут строить в четыре этапа. Во Владимирской области работы должны начаться уже в этом году, а открытие дороги назначено на 2024-ый год. К слову, именно во Владимирской области появятся первые пять экодуков и зверопроходов для диких животные.

"Вести-Владимир" продолжат следить за тем как идут предпроектные и другие работы по трассе М12 , которая является частью нацпроекта по развитию магистральной инфраструктуры .

Никита Тарбеев, Александр Голубев, Вести Владимир.