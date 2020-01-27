В Прямом эфире – исповедь Ирины Отиевой. Ее голос завораживал, певицу называли королевой джаза. Однако в последние годы Отиева практически не выходит из дома и злоупотребляет алкоголем. Саму себя она называет старухой Изергиль и признается, что не хочет жить и уже купила места на кладбище.

В "Прямом эфире" – исповедь Ирины Отиевой. Ее голос завораживал, певицу называли "королевой джаза" и сравнивали с Пугачевой и Долиной, а песня из кинофильма "Вам и не снилось" в ее исполнении любима миллионами слушателей до сих пор.Однако в последние годы Отиева практически не выходит из дома и злоупотребляет алкоголем. Саму себя она называет "старухой Изергиль" и признается, что уже купила места на кладбище для себя и своей 86-летней мамы, чтобы не обременять этими хлопотами дочь.Ее Ирина родила в 37, когда уже отчаялась стать матерью. Но жизнь покатилась под откос, когда от нее отвернулись все коллеги по сцене и даже самые близкие люди: бабушка с дедушкой, ушедший из семьи отец, племянницы и родная сестра.Отиева говорит, что ее просто "выплюнули" из эстрады, а без любимого дела она потеряла смысл жизни.Ирина рассказывает, что после того, как ее перестало снимать телевидение, с горизонта сразу пропали так называемые друзья, среди которых – и звезды российской эстрады первой величины.Они даже не пришли на 50-летие певицы, хотя Отиева лично всех приглашала.Почему некогда знаменитая певица оказалась брошена всеми? Чем особо удивлен Александр Пищиков, с которым у Ирины в молодости намечалась свадьба, и по какой причине она не состоялась?Как объясняет "изгнание" с эстрады Отиевой известный музыкальный критик Сергей Соседов? Почему называет исповедь Ирины "приговором" всему российскому шоу-бизнесу?Есть ли возможность помочь Ирине побороть депрессию и вернуть желание жить? И что пожелал своей ученице Лев Лещенко?Об этом – в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".