Российское консульство в Китае организует разовый автобусный рейс, чтобы вывести несколько десятков россиян из Хэйхэ в Благовещенск. Международный пункт пропуска Хэйхэ был закрыт на празднование китайского нового года. Он должен был заработать 27 января, но власти Поднебесной продлили каникулы до 31 января включительно.

Российское консульство в Китае организует разовый автобусный рейс, чтобы вывести несколько десятков россиян из Хэйхэ в Благовещенск. Международный пункт пропуска Хэйхэ был закрыт на празднование китайского нового года. Он должен был заработать 27 января, но власти Поднебесной продлили каникулы до 31 января включительно, пояснил в прямом эфире программы "60 минут" находящийся на российско-китайской границе специальный корреспондент ГТРК "Амур" Антон Сильвоник.От города Хэйхэ до Благовещенска всего 700 метров: это другой берег Амура. Обстановка в Амурской области в целом спокойная."Прежде всего, у нас ежедневно проводятся совещания, где врачи консультируются со своими коллегами из других регионов и из федерального центра. Изоляторы подготовлены не только в медучреждениях, но и на пункте пропуска для того, чтобы оперативно работать в случае выявления граждан с признаками острой респираторной вирусной инфекции", — рассказал о превентивных мерах, принимаемых в Амурской области, Антон Сильвоник.У многих российских граждан, находящихся сейчас в Хэйхэ, заканчиваются деньги. Они обратились за помощью в российское генеральное консульство. Здесь было принято решение 28 января будет организован разовый автобусный рейс, чтобы вывести всех россиян из Хэйхэ в Благовещенск.Тревогу в Приамурье вызвала история пятерых граждан, которых госпитализировали после возвращения из Китая. Они жаловались на плохое самочувствие и признаки инфекции. После лабораторных анализов было подтверждено, что это не коронавирус 2019-nCoV, а обычная простуда.В соседней с Приамурьем провинции Хэйлунцзян, между тем, за последние сутки выявлено еще шестеро подхвативших новый коронавирус. Таким образом, общее число лабораторно подтвержденных случаев инфекции в приграничном с Россией регионе достигло 21.Российские авиакомпании с 27 января только вывозят российских туристов из КНР.