Из-за вспышки в Китае коронавируса 2019-nCoV российская авиакомпания S7 предоставила пассажирам возможность бесплатно сдать или обменять купленные билеты в Поднебесную.

Из-за вспышки в Китае коронавируса 2019-nCoV российская авиакомпания S7 предоставила пассажирам возможность бесплатно сдать или обменять купленные билеты в Поднебесную.Как пояснили ТАСС в пресс-службе авиакомпании, вернуть можно билеты с датой вылета с 24 января по 10 февраля, обменять — на даты вылета не позднее 29 февраля.Ранее несколько российских авиакомпаний сообщили о прекращении чартерных рейсов в Китай. В частности, об этом объявили компании Azur air и Nordwind Airlines. Авиакомпания "Уральские авиалинии" отменила рейсы в китайские города Сиань и Ордос с 7 февраля.Вспышка коронавируса нового типа началась в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. Число подтвержденных в Китае случаев заболевания составило уже 2027 человек, скончались 80 заболевших.