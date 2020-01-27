Подорожание проезда в столичном метрополитене, увеличение выплат льготникам и пенсионерам, новые правила увольнения, амнистия капитала и многое другое.

Подорожание проезда в столичном метрополитене, увеличение выплат льготникам и пенсионерам, новые правила увольнения, амнистия капитала и многое другое. В News.ru рассказали, какие изменения ожидают россиян с 1 февраля.Подорожание проезда в метроС 1 февраля ездить в Московском метрополитене станет дороже. Стоимость одной поездки увеличится на два рубля. Теперь при использовании карты "Тройка" придется заплатить не 38 рублей, а 40. Также возрастет стоимость и "Единого" — до 57 рублей.Увеличится ставка по системе "Платон"Водители-грузоперевозчики за каждый километр станут платить 2 рубля 20 копеек. В настоящее время плата составляет 2 рубля 4 копейки. Предполагается, что изменения тарифа будут происходить ежегодно в феврале.Новые правила увольненияБухгалтерия не будет выдавать работникам при увольнении на руки сведения об их трудовой деятельности по форме СТД-Р. Это связано с тем, что в декабре 2019 года президент Владимир Путин подписал закон о введении электронных трудовых книжек. Министерство труда подготовило новую форму отчета, которую работодатель должен предоставлять сотрудникам при увольнении.Штрафы за нарушение требований к СМИ-иноагентамС 1 февраля в стране в силу вступают поправки, согласно которым предусматриваются санкции к СМИ-иноагентам за грубое нарушение порядка деятельности (более двух раз в год). Физическим лицам грозит штраф в размере ста тысяч рублей или административный арест на 15 суток, должностным лицам придется заплатить двести тысяч, а юридическим лицам грозит штраф в размере пяти миллионов рублей.Амнистия капитала29 февраля завершается третий этап амнистии капиталов, который начался 1 июня 2019 года. Согласно закону о добровольном декларировании иностранных активов, граждане получают возможность сообщать о своих банковских счетах и вкладах, имуществе, долях участия в уставных капиталах отечественных и зарубежный компаний. Также документ позволяет информировать об иностранных фирмах и счетах в банках, которые располагаются на территории России. Амнистия капитала возможна после фактической репатриации счетов и предприятий в стране.Повышение выплат пенсионерам и льготникамС 1 февраля будет увеличен размер ежемесячной денежной выплаты. Кроме того, возрастет стоимость набора социальных услуг. Его получают определенные категории россиян каждый месяц в виде государственной помощи. Согласно постановлению экс-премьера Дмитрия Медведева, все социальные выплаты и пособия будут проиндексированы на 4,3 процента."Дальневосточный гектар"С 1 февраля по 1 августа 2020 года пройдет второй этап программы "Дальневосточный гектар", который распространяется на Бурятию и Забайкалье. Согласно мероприятиям, земельные участки предлагается предоставлять гражданам страны, которые зарегистрированы во всех субъектах, входящих в Дальневосточный федеральный округ.Электронные чекиС 1 февраля можно будет не забирать бумажный чек при покупке с помощью торговых автоматов. Если на устройстве имеется дисплей, достаточно отсканировать информацию и получить чек в электронном виде. Эксперты полагают, что подобное нововведение упростит обслуживание таких устройств. Онлайн-кассы могут полностью лишиться принтера.Пошлина на экспорт нефтиПошлина на экспорт углеводородов из России увеличится на 1,3 доллара — до 78,5 доллара, на высоковязкую нефть — до 7,8 доллара, на светлые нефтепродукты и масла — до 23,5 доллара за тонну, на темные — до 78,5 доллара. Пошлина на экспорт товарного бензина увеличится до 23,5 доллара, прямогонного — до 43,1 доллара.Понизится пошлина на сжиженный газ — до нуля. На кокс она возрастет до 5,1 доллара за тонну.