Власти Афганистана подтвердили информацию о крушении самолета Ariana Afghan Airlines. Об этом сообщил канал ITV со ссылкой на второго вице-президента страны Сарвара Даниша. При этом авиакомпания Ariana Afghan Airlines опровергла сообщение о падении своего самолета.

Власти Афганистана подтвердили информацию о крушении самолета Ariana Afghan Airlines. Об этом сообщает Afghanistan Times со ссылкой на второго вице-президента страны Сарвара Даниша.Эти данные подтвердили в аэропорту Герат, откуда лайнер вылетел в Дели (Индия). Как передает агентство Ariana News. По информации СМИ, на борту самолета находились 110 человек.При этом авиакомпания Ariana Afghan Airlines опровергла сообщение о падении своего самолета. Об этом говорится на официальной странице перевозчика в Facebook.Ранее 27 января стало известно, что пассажирский самолет разбился в афганской провинции Газни на востоке страны. Сообщалось, что район, в котором потерпел крушение лайнер, в настоящее время находится под контролем радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ).В некоторых СМИ появились данные, что упавший самолет принадлежит армии Афганистана, однако подтверждения этих сведений не последовало.