Российский футбольный клуб Краснодар определился с соперниками по контрольным матчам на втором тренировочном сборе, который они проведут в испанской Марбелье. В рамках сбора быки проведут четыре спарринга.

Российский футбольный клуб "Краснодар" определился с соперниками по контрольным матчам на втором тренировочном сборе, который они проведут в испанской Марбелье. В рамках сбора "быки" проведут четыре спарринга.Во вторник, 2 февраля, "Краснодару" будет противостоять шведский "Малмье", 7 февраля – чешская "Виктория" и норвежский "Мьендален", а 10 февраля "горожане" встретятся с китайской командой "Ухань Залл".С сегодняшнего дня у ребят три выходных, а уже 30-го января команда вновь соберётся в Испании. На этот раз в Марбелье, где начнется второй зимний тренировочный сбор.В рамках сбора запланированы четыре спарринга. Расписание