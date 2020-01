Полузащитник лондонского Тоттенхэма Кристиан Эриксен вероятнее всего продолжит карьеру в чемпионате Италии. Датчанин уже прилетел в Милан для прохождения медицинского осмотра и подписания контракта с Интером.

Полузащитник лондонского "Тоттенхэма" Кристиан Эриксен вероятнее всего продолжит карьеру в чемпионате Италии. Датчанин уже прилетел в Милан для прохождения медицинского осмотра и подписания контракта с "Интером".В аэропорту 27-летнего футболиста встречали представители команды, а также два десятка журналистов. По данным местных СМИ, Эриксен подпишет контракт со "змеями", рассчитанный до 2024 года с зарплатой в восемь миллионов евро.Christian #Eriksen has just landed in Milan!