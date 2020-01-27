Конституционный суд РФ постановил пересмотреть приговор, вынесенный активисту, фигуранту московского дела Константину Котову, который был осужден за нарушения на митингах. В сентябре 2019 года Котова приговорили к 4 годам лишения свободы.

Конституционный суд РФ постановил пересмотреть приговор, вынесенный активисту, фигуранту "московского дела" Константину Котову, который был осужден за нарушения на митингах. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на определение суда."Судебные решения по делу Котова Константина Александровича, принятые на основании статьи 212 УК РФ в истолковании, расходящемся с ее конституционно-правовым смыслом (...) подлежат пересмотру в установленном порядке", – сказано в документе.В сентябре 2019 года Котов был приговорен к 4 годам лишения свободы. Государственное обвинение просило для активиста наказание в виде 4,5 лет, поскольку в течение полугода он неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение порядка проведения митингов. В частности, 10 августа Котов участвовал в очередной несогласованной акции в центре Москвы и был задержан при попытке скрыться.Несанкционированные акции проходили в столице в знак поддержки незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы. В результате митинга, который прошел 27 июля, оказались задержанными более тысячи человек.6 декабря московские суды вынесли сразу несколько приговоров участникам летних беспорядков в центре столицы. Большинство фигурантов получили условные сроки и административные штрафы.