Стремительный заезд по городским улицам завершился столкновением со встречным автомобилем. После удара машина предполагаемого виновника ДТП развалилась пополам. Момент аварии попал в объектив камеры наблюдения.

В минувшие выходные в Ярославской области произошла полицейская погоня, закончившаяся серьезной аварией. Инцидент попал в объективы камеры уличного наблюдения.В ночь на 25 января по Угличу промчался легковой автомобиль ВАЗ, следом за ним, с некоторым отставанием проследовала полицейская машина.Нарушитель выехал на центральную площадь города и не справился с управлением, после чего легковушка протаранила Ford Focus. От удара ВАЗ буквально разорвало пополам.Как сообщают местные СМИ, единственным пострадавшим в результате инцидента оказался предполагаемый виновник ДТП.