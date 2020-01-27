Настоящий сугроб сорвался с крыши в Новосибирске и накрыл двух женщин и ребенка. ЧП попало в объектив камеры наблюдения.

Настоящий сугроб сорвался с крыши в Новосибирске и накрыл двух женщин и ребенка. ЧП попало в объектив камеры наблюдения.Все произошло около 17:30 25 января у входа в супермаркет, расположенный в доме №7 по 2-ой Портовой улице. На кадрах видно, что на беседовавших женщин и ребенка сошла мини-лавина, сбив их с ног. В больницу доставили одну из пострадавших — у нее сильный ушиб ноги."На многократные призывы и просьбы убрать накопившейся снег на крыше дома управляющая компания заявляла, что у них нет рабочих", — отметили местные жители.Сейчас инцидент проверяют надзорные ведомства.