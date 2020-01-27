Подростки в Махачкале пожарили окорочка на Вечном огне перед камерой очевидца, снимающего инцидент на видео. Происшествием заинтересовалось МВД Дагестана, и родителям хулиганов грозит административная ответственность за поведение детей.
Подростки в Махачкале пожарили окорочка на Вечном огне в парке имени Ленинского комсомола, не стесняясь объектива камеры.
Происшествием заинтересовалось МВД Дагестана — ведомство проводит проверку инцидента и обещает привлечь родителей хулиганов к административной ответственности.