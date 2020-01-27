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<a href="https://33live.ru/novosti/27-01-2020-maxachkalinskie-podrostki-pozharili-na-vechnom-ogne-okorochka.html" target="_blank">Махачкалинские подростки пожарили на Вечном огне окорочка</a> - Подростки в Махачкале пожарили окорочка на Вечном огне перед камерой очевидца, снимающего инцидент на видео. Происшествием заинтересовалось МВД Дагестана, и родителям хулиганов грозит административная ответственность за поведение детей.