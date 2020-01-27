Полиция Мексики начала поиски заслуженной артистки РСФСР Натальи Андрейченко. Актриса, известная по главной роли фильма Мэри Поппинс, до свидания!, которая в последнее время жила на популярном курорте Канкун, уже вторые сутки не выходит на связь. Телефон недоступен с вечера 25 января. Тревогу забил PR-директор актрисы Ян Трунцев.

Полиция Мексики начала поиски заслуженной артистки РСФСР Натальи Андрейченко. 63-летняя актриса, известная по главной роли фильма "Мэри Поппинс, до свидания!", которая в последнее время жила на популярном курорте Канкун, уже вторые сутки не выходит на связь. Телефон недоступен с вечера 25 января. Тревогу забил PR-директор актрисы Ян Трунцев. Как он уверяет, Наталья Андрейченко гостила в особняке у подруги и уехала оттуда на автомобиле. После этого исчезла, сообщает телеканал "Россия 24"."В последнее время она себя, действительно, плохо чувствовала. И она сообщила об этом своей подруге. Сказала, что у нее слабость, усталость, она хочет спать и поедет домой. Ехать ей на машине, она была за рулем, всего час, — отмечает Ян Трунцев. — То есть, быть такого не может, что она заблудилась или еще что-то. Там прямая дорога абсолютно".Актриса могула себя плохо чувствовать из-за перенапряжения: она в последнее время готовила сразу три новых проекта.Наталья Андрейченко последние несколько лет живет в Мексике, в собственной трехэтажной резиденции. В некоторых СМИ появилась информация, что актриса в последнее время злоупотребляла алкоголем. Но ее директор это опровергает.Также он сообщил, что Наталья Андрейченко не попадала в ДТП, как это сообщалось ранее. К поискам известной актрисы уже присоединились ее родственники. Они до последнего надеются, что это всего лишь недоразумение и Наталья найдется.Ян Трунцев рассказал, что получил смс с информацией, что какая-то неизвестная женщина за рулем синего Nissan на полном ходу врезалась в грузовик. Женщину с серьезными травмами госпитализировали, добавил он, но это не Наталья Андрейченко. Кроме того, женщина попала в аварию еще вечером 24 января, а Наталья Андрейченко перестала выходить на связь днем 25 января.Наталья Андрейченко уроженка Москвы. Она окончила во ВГИКе мастерскую Сергея Бондарчука и Ирины Скобцевой. В кино актриса дебютировала еще на втором курсе — в 1975 году. Она играла в фильмах "От зари до зари" и "Колыбельная для мужчин". Звездный час Андрейченко настал, когда на экраны вышла "Сибириада" Андрея Кончаловского. Этот фильм не только был популярен в СССР, картина получила приз Каннском фестивале. Затем практически одновременно вышли фильмы Петра Тодоровского "Военно-полевой роман" и Леонида Квинихидзе "Мэри Поппинс, до свидания!".В ноябре 2019 года Наталья Андрейченко была гостьей программы "Привет, Андрей!" на телеканале "Россия 1".