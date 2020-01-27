Глава российского правительства Михаил Мишустин провел заседание кабмина. На нем обсуждались события вокруг китайского коронавируса 2019-nCoV. Участники встречи обсуждали профилактику нового заболевания. В частности, премьер поручил регулярно информировать его о ситуации для доклада президенту, сообщает телеканал Россия 24.

Глава российского правительства Михаил Мишустин провел заседание кабмина. На нем обсуждались события вокруг китайского коронавируса 2019-nCoV. Участники встречи обсуждали профилактику нового заболевания. В частности, премьер поручил регулярно информировать его о ситуации для доклада президенту, сообщает телеканал "Россия 24".Кроме того, в России создадут оперативный штаб, который будет координировать борьбу с коронавирусом. Роспотребнадзор за два дня должен создать план по профилактике и контролю за распространением коронавирусной инфекции. Мишустин поручил мониторить ситуацию и информировать его на эту тему для регулярных докладов президенту.Во встрече у премьера по коронавирусной инфекции приняли участие глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко, вице-премьер Татьяна Голикова, глава Минздрава Михаил Мурашко, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, а также глава Минтранса Евгений Дитрих и гендиректор Аэрофлота Виталий Савельев.Ни одного случая заболевания коронавирусной инфекцией в России пока не выявлено.Вспышка вируса, который вызывает пневмонию, произошла в 12-миллионном китайском мегаполисе Ухань. Для изоляции заболевших и их лечения здесь даже был возведен в кратчайший срок специализированный госпиталь. Лабораторно вирус выявлен у 2027 человек, 80 из них скончались.