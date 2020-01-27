В Московской области полицией задержаны трое подозреваемых в мошенничестве в отношении пенсионеров.

В Московской области полицией задержаны трое подозреваемых в мошенничестве в отношении пенсионеров, передает ТАСС.Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, мошенники, представляясь по телефону сотрудниками онкологического центра, сообщали пожилым людям об обнаружении у них злокачественной опухоли, после чего предлагали приобрести дорогостоящие лекарства.78-летняя москвичка обратилась в полицию и сообщила, что ей позвонила женщина и представилась сотрудницей онкологического центра. Злоумышленница сообщила пенсионерке, что по результатам ранее сданных анализов у нее обнаружено злокачественное образование. Для лечения пенсионерке предложили купить дорогое "лекарство". Спустя некоторое время курьер привез ей три емкости, за которые она заплатила более 470 тысяч рублей.Сотрудники полиции задержали двух женщин и мужчину, уроженцев одного из государств ближнего зарубежья. Уже установлено, что ранее они совершали подобные преступления, в день они совершали до 50 звонков пенсионерам.Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Подозреваемые арестованы.