По данным московского метеобюро, обильные осадки ожидаются в ночь на вторник, 28 января. Высота снежного одеяла к утру составит от четырех до восьми сантиметров, сообщает Снежные массы в ..

По данным московского метеобюро, обильные осадки ожидаются в ночь на вторник, 28 января. Высота снежного "одеяла" к утру составит от четырех до восьми сантиметров, сообщаетСнежные массы в столичный регион принесет антициклон, который надвигается на центральную часть России с Баренцева моря. В понедельник вечером он столкнется с теплым атлантическим фронтом. Тем не менее, в ближайшее время аномально теплая погода не отступит: синоптики прогнозируют, что количество потеплений будет в полтора раза выше нормы. Температура воздуха в эти периоды будет повышаться до 2-4 градусов выше нуля.