Житель Канады спас жизнь трем котятам с помощью горячего кофе. Хвосты животных вмерзли в снег, потому они не могли уйти с места и жалобно мяукали.

Житель Канады спас жизнь трем котятам с помощью горячего кофе. Об этом мужчина рассказал на своей странице в Facebook.По словам Кендалла Дивиша, он нашел троих котят на одной из дорог. Хвосты животных вмерзли в снег, потому они не могли уйти с места и жалобно мяукали.Мужчина не растерялся и решил помочь котятам. Он сходил в машину и принес оттуда термокружку с горячим кофе. Напитком канадец растопил снег, тем самым освободив животных. Возможно, котята были очень голодны или их мучила жажда, потому что они тут же принялись лакать кофе.История спасения была опубликована на странице Дивиша в социальной сети 22 января и быстро стала популярной. Мужчина поинтересовался, не желает ли кто-нибудь забрать себе котят.Спустя несколько дней Кендалл рассказал продолжение истории. По его словам, котята обрели новый дом — животные попали в одну семью.Ранее житель Канады спас семейство оленей, которое не могло выбраться с замерзшего озера.