Всего пострадали 66 человек

На дорогах Владимирской области за неделю с 20 по 26 января произошло 365 ДТП, в 54 из которых есть пострадавшие. За это время 8 человек погибли и 66 получили ранения различной степени тяжести. Среди них – 4 детей, сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.Сотрудники ГИБДД с 24 по 26 января контролировали соблюдение ПДД в Суздальском, Собинском и Гусь-Хрустальных районах. Во время рейдовых мероприятий от управление машиной были отстранены 7 нетрезвых водителей. Всего за неделю 77 человек были пьяными за рулём или отказались от медобследования.