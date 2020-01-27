В городе Талица Свердловской области местная жительница постирала в машине своего новорожденного ребенка. В обстоятельствах случившегося разбираются следователи, передает портал . По ..

В городе Талица Свердловской области местная жительница постирала в машине своего новорожденного ребенка. В обстоятельствах случившегося разбираются следователи, передает портал .По предварительным данным, у женщины начались преждевременные роды дома. Появившегося на свет малыша она постирала в машине. Сама местная жительница позднее заявила, что младенец родился мертвым, сообщает .Известно, что у подозреваемой уже есть трое детей. Семья на учете не состояла. Тело ребенка отправили на экспертизу. Специалистам предстоит установить истинную причину гибели новорожденного.