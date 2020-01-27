На борту вертолета, в котором разбился американский баскетболист Кобе Брайант, были девять человек. Вертолет рухнул недалеко от Лос-Анджелеса – воздушное судно упало на холм, после чего произошел взрыв. В США эту новость восприняли практически как национальную трагедию.

На борту вертолета, в котором разбился американский баскетболист Кобе Брайант, были девять человек. Вертолет рухнул недалеко от Лос-Анджелеса – воздушное судно упало на холм, после чего произошел взрыв. В США эту новость восприняли, как национальную трагедию.Полет – его стихия. Кобе Брайант парил над площадкой и над землей чаще летал. Вертолетом пользовался регулярно, не хотел стоять в пробках. Почему разбился? Сейчас выясняют лучшие следователи США. На кадрах с места крушения видно, какой туман в округе и догорающий хвост на холме. Не выжил никто – ни пилот, ни восемь пассажиров.На своего баскетбольного Бога Лос-Анджелес молился. 20 лет – всю карьеру Коби Брайант был верен одному городу и одному клубу. Пять раз он сделал "Лос-Анджелес Лейкерс" чемпионом НБА. Дважды с Брайантом сборная США завоевывала олимпийское золото.Для Соединенных Штатов, где баскетбольное кольцо есть едва ли не в каждом дворе, Кобе Брайант – икона. Один из лучших игроков за всю историю. Те, кто сейчас сверкают в НБА не скрывают, что в свое время пришли на паркет восхищенные тем, как виртуозно Кобе обращался с мячом.Минута молчания, но и дальше стучать мяч невозможно. Секундомер бежал, а игроки не могли двинуться с места. Так все матчи НБА начинались в день трагедии. У баскетбола больше нет КобиДаже в 2016, завязав с профессиональной карьерой, Брайант не смог порвать со спортом. Открыл академию, тренировал женские команды. Отцу четырех девочек с девчонками было проще. Вот и в том вертолете баскетболист летел вместе с дочкой. Днем в воскресенье у его 13-летней Джианны должна была быть игра.В смерть Брайанта Америка не верит. Спортсмены, артисты, политики – скорбят все. У арены "Лос-Анджелес Лейкерс" цветы, свечи и баскетбольные мячи. Болельщики в майках с номерами "8" и "24" – под которыми и играл Кобе. Всем клубам НБА уже предложили вывести их из обращения в знак памяти – о человек-легенде, без которого невозможно представить баскетбол.