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<a href="https://33live.ru/novosti/27-01-2020-nadal-pereigral-kirosa-i-vyshel-v-chetvertfinal-australian-open.html" target="_blank">Надаль переиграл Кирьоса и вышел в четвертьфинал Australian Open</a> - Первая ракетка мира, испанский теннисист Рафаэль Надаль в матче 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии в четырех сетах за три часа 42 минуты обыграл представителя Австралии Ника Кирьоса – 6:3, 3:6, 7:6 (8:6), 7:6 (7:4).