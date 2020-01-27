Депутат Госдумы Наталья Поклонская мечтает отправиться на Украину в качестве российского посла. К желаниям политика стоит прислушаться, считает эксперт.

Депутат Госдумы Наталья Поклонская мечтает отправиться наУкраину в качестве российского посла. К желаниям политика стоит прислушаться,считает эксперт.Президенту Незалежной Владимиру Зеленскому нужна подмога.Хорошим помощником ему может стать Наталья Поклонская, считает эксперт комиссиипо СМИ Общественной палаты России Вадим Манукян."Становится очевидно, что Поклонской сейчас ближе подуху международная деятельность и в какой-то мере даже работа дипломатом. Ясчитаю, что все будут в выигрыше, если президент России удовлетворит желаниеПоклонской и направит ее на Украину послом. Там Зеленский толком не можетразобраться с Порошенко и всей его бандой уже долгие месяцы. А с НатальейВладимировной, я уверен, что они сообща наведут порядок. Вместе они пересажаютпреступников, которые устроили Майдан и повинны в смертях десятков тысяч людей.Очевидно, что Зеленский сейчас откровенно слаб и, даже если у него есть желаниенавести порядок в стране, то у него нет на это достаточных сил. Поклонская вкачестве посла России на Украине станет ему надежным тылом", – сказалВадим Манукян в беседе с "Дни.ру".Напомним, накануне, 25 декабря,поздравила президента Украины Владимира Зеленского с днем рождения на своейстранице в "Фейсбук"."А я Вам желаю, чтобы меня однажды направили российскимпослом в Киев. Я знаю, что Вы надеетесь остановить войну в Донбассе, хотитеупрятать за решетку наглого и вечно пьяного борова Порошенко, мечтаетеразогнать плешивые орды нацистов (эти "мачо" в основном живут на мамкинузарплату). Но Вам просто не дают этого сделать..." – написала Поклонская.Наталья добавила, что в Киеве у нее осталось незаконченноедело – уголовное. Напомнила, что оно касается госпереворота и прихода квласти Порошенко, Яценюка и Турчинова. Также попросила Зеленскогодумать о ее предложении, во время задувания свечей на праздничном торте.