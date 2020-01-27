Китайские специалисты назвали источник коронавируса 2019-nCoV. По мнению эпидемиологов, заболевание передалось людям от диких животных, мясо которых продавалось в городе Ухань. Согласно ..

Китайские специалисты назвали источник коронавируса 2019-nCoV. По мнению эпидемиологов, заболевание передалось людям от диких животных, мясо которых продавалось в городе Ухань.Согласно данным Центрального телевидения КНР, следы смертельного вируса были обнаружены в 33 из 585 образцов, взятых на рынке. "Ученым также удалось на положительных пробах успешно изолировать вирус", – передает сообщение .Напомним, в конце декабря прошлого года в китайском городе Ухань была зафиксирована вспышка пневмонии. Возбудителем заболевания стал ранее неизвестный тип коронавируса 2019-nCoV. Как сообщает , 56 больных скончались.