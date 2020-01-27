Заслуженная артистка РСФСР Наталья Андрейченко, известная по фильму Мэри Поппинс, до свидания, пропала в Мексике. Об этом на ее странице в Instagram рассказал PR-директор актрисы Ян Трунцев.

Заслуженная артистка РСФСР Наталья Андрейченко, известная по фильму "Мэри Поппинс, до свидания", пропала в Мексике. Об этом на ее странице в Instagram рассказал PR-директор актрисы Ян Трунцев.По словам официального представителя, Андрейченко не выходит на связь уже более суток. В субботу, 25 января, она была в гостях у подруги в Канкуне (город в Мексике). Актриса уехала в три часа дня, рассказав о плохом самочувствии, усталости, а также о том, что ее клонит в сон. В последние дни Наталья Андрейченко напряженно работала в связи с подготовкой запуска одного проекта. Трунцев отметил, что актриса больше не выходила на связь после того, как села в машину, а ехать за рулем по времени ей было около часа.PR-директор актрисы рассказал, что в настоящее время звонит и пишет Наталье, но звонки не проходят ни на ее русский номер, ни на американский. Трунцев пытается связаться с сыном Андрейченко с целью узнать хоть что-то. "Мы все очень переживаем, чтобы ничего не случилось", — отметил Ян Трунцев. Он пояснил, что как только будут новости, он обязательно сообщит об этом.63-летняя Наталья Андрейченко получила известность благодаря роли в киноэпопее "Сибириада". Затем она снялась в "Мэри Поппинс, до свидания" и в "Военно-полевом романе".В ноябре 2019 года Наталья Андрейченко стала гостьей программы "Привет, Андрей!" на телеканале "Россия 1".