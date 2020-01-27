Вредная привычка обернулась для 17-летнего юноши из Аткарска (Саратовская область) трагическими последствиями. Во рту у несовершеннолетнего взорвалась электронная сигарета, тем самым причинив ему серьезные травмы.

Вредная привычка обернулась для 17-летнего юноши из Аткарска (Саратовская область) трагическими последствиями. Во рту у несовершеннолетнего взорвалась электронная сигарета, тем самым причинив ему серьезные травмы.Как сообщает "Версия Саратов", 25 января в хирургическое отделение в тяжелом состоянии был доставлен 17-летний подросток. Причиной состояния юноши стала электронная сигарета, взорвавшаяся во рту. Ему оказали медицинскую помощь. В дальнейшем пострадавшего направят в Саратов для продолжения лечения.По данным "СарИнформ", сигарета взорвалась перед лицом подростка, когда он курил. Взрывная волна была такой силы, что выбила парню зубы и сильно обезобразила лицо. В настоящее время специалисты пытаются восстановить пострадавшему челюсть.Это уже не первый трагический случай, связанный с электронными сигаретами. В июле кубанские врачи спасли парня, который также пострадал от пагубной привычки.