Злоумышленники, предоставив заведомо ложные паспортные данные, оформили фиктивные кредитные договоры на приобретение товаров...

Сотрудники ОЭБиПК УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве задержали двоих подозреваемых в мошенничестве.В УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве обратился представитель службы безопасности одного из финансово-кредитных учреждений. Мужчина рассказал, что неизвестными лицами похищены денежные средства организации в размере более 3,5 миллионов рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали двоих подозреваемых. Ими оказались 27-летняя женщина и 29-летний мужчина, работавшие в отделении финансового учреждения на территории торговой организации. Злоумышленники от имени вымышленных лиц, предоставив заведомо ложные паспортные данные, оформили фиктивные кредитные договоры на приобретение товаров. Таким образом, они похитили денежные средства, предоставленные на оплату приобретаемой продукции, не намереваясь выплачивать кредиты. Похищенными денежными средствами они распорядились по своему усмотрению.Следствием УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.В настоящее время оперативниками проводится ряд мероприятий, направленных на установление и задержание сообщников противоправного деяния.Пресс-служба УВД по ЮЗАО(499) 129-75-56